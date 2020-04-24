«Король лицемерия». Кузнецов записал песню про Нурмагомедова - Советский спорт
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24 апреля 2020 08:16ММАГичунцев Артур

«Король лицемерия». Кузнецов записал песню про Нурмагомедова

31-летний уроженец Дагестана не знает поражений на профессиональном уровне.

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов опубликовал рэп-композицию, посвященную чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедова.

Трек называется «Король лицемерия». В клипе спортсмен представлен в образе Нурмагомедова и вспоминает скандальные события вокруг его персоны.

В частности, Кузнецов припомнил россиянину, как тот платил бездомным за отжимания и выступал против аморальных, по его мнению, театральных постановок и концертов.

При этом он обвинил Нурмагомедова в сексизме, трусости и любви к деньгам, а также намекнул, что боец является гомосексуалистом.

За всю карьеру в ММА Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. В апреле 2018 года он выиграл чемпионский титул UFC.

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