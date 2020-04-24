Источник: UFC 249 может пройти в Джексонвилле Ивент намечен на 9 мая.

Обозреватель Дэйв Мельцер поделился информацией о проведении турнира по смешанным единоборствам UFC 249.

По его словам, мероприятие может пройти 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Он также уточнил, что промоушен уже забронировал арену в этом городе и сообщил бойцам, чтоб те отправлялись к месту проведения турнира. Слова Мельцера приводит BJPenn.

Напомним, UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным событием назначили бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Позже лига отменила мероприятие из-за пандемии коронавируса и назначила Фергюсону нового оппонента – американца Джастина Гэтжи.