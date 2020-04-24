Тактаров – о поединке Нурмагомедов – Фергюсон: Если я буду рядом, Хабиб точно выиграет

Ветеран ММА Олег Тактаров изъявил желание поработать с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы подготовить его к поединку против американца Тони Фергюсона.
«Фергюсон – интересный парень. Он легко дает проходить людям в ноги. Хабиб вот ему легко в ноги пройдет, но сможет ли он из этого какую-то пользу извлечь? Тут уже я должен с Хабибом это полностью разобрать.
Кстати, я оговорился вчера, сказал, что Конора помогу победить ему. Нет, я Тони, конечно же, имел в виду. Если бой состоится, если я буду рядом, то он сто процентов выиграет, потому что я знаю, как его выиграть, используя арсенал», – сказал Тактаров в эфире своего Instagram-аккаунта.
За всю карьеру в ММА 31-летний Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. В активе 36-летнего Фергюсона – победная серия из 12 боев. Он не проигрывает с 2012 года.
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