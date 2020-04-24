Гэтжи – о поединке Нурмагомедов – Фергюсон: Буду рад обломать всех фанатов ММА Гэтжи провел в лучшей лиге мира шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи намекнул, что победит соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

Таким образом, он станет обязательным претендентом на титул и встретится с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, как фанат ММА я хочу увидеть их бой. С другой стороны, мне плевать. Люди ждут их боя, но меня это не волнует. Я буду рад обломать всех», – цитирует Гэтжи ESPN.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 18 апреля, однако, турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, а россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ.

Позже UFC объявил, что 36-летний Фергюсон сразится с Гэтжи. Ожидается, что их поединок состоится 9 мая, а победитель этой пары встретится с Нурмагомедовым.