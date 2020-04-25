Первый турнир UFC на частном острове пройдет в июне Президент UFC Дана Уайт заявил, что Fight Island примет первые соревнования в июне.

«По словам Даны Уайт, Fight Island начнет функционировать к июню. Восьмиугольник на пляже, гостиницы для бойцов, чтобы оставаться там на время турниров. Как только все вернется на круги своя, Fight Island, скорее всего, будет закрыт, но это реальная часть промо-планов организации», - написал журналист ESPN Брэтт Окамото в своем «твиттере».

Ранее бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи заявил, что не верит в реализацию планов главы UFC по организации турниров на Fight Island.

Напомним, что в пятницу было официально объявлено, что турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида). Бойцовское шоу пройдет без зрителей. В главном поединке за временный пояс в легком весе сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а в соглавном событии шоу Генри Сехудо будет защищать пояс в легчайшем весе от посягательств Доминика Круза.