Результат теста Абдулманапа Нурмагомедова на коронавирус станет известен завтра

Абдулманап Нурмагомедов сдал тест на коронавирус.
Об этом в интервью ТАСС сообщил комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов:
«Абдулманап сдал анализы. Завтра должны быть результаты».
Ранее Рабаданов заявлял, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов два дня переносил заболевание на ногах, а сегодня 25 апреля был доставлен во вторую городскую больницу Махачкалы.
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