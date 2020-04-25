Результат теста Абдулманапа Нурмагомедова на коронавирус станет известен завтра У отца Хабиба диагностировали пневмонию.

Абдулманап Нурмагомедов сдал тест на коронавирус.

Об этом в интервью ТАСС сообщил комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов:

«Абдулманап сдал анализы. Завтра должны быть результаты».

Ранее Рабаданов заявлял, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов два дня переносил заболевание на ногах, а сегодня 25 апреля был доставлен во вторую городскую больницу Махачкалы.