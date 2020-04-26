Дана Уайт: Я серьезно отношусь к проблеме коронавируса

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему ошибочно приписывают несерьезно отношение к проблеме пандемии COVID-19.
«После коронавируса мир будет совершенно другим, – цитирует Уайта Yahoo! Sports. – Я размышлял о будущем и думаю, что мы еще долго не увидим доходов от проданных билетов на наши турниры. Я уже отказался от идеи увидеть зрителей на трибунах. Люди считают, что я не воспринимаю угрозу коронавируса всерьез, однако это не так.
Я серьезно отношусь к этой проблеме. Мы понимаем, что еще долго не сможем получать деньги за билеты. Сейчас моя задача – работать над тем, как проводить турниры. Мне не нужны зрители в зале, но мне нужны бои».
Турнир UFC 249 назначен на 9 мая. Поединки состоятся без зрителей в зале в Джексонвилле (штат Флорида). В главном бою вечера за временный пояс в легком весе сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а в соглавном событии шоу Генри Сехудо будет защищать пояс в легчайшем весе в бою против Доминика Круза.
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