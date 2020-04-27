Менеджер Нурмагомедова: Дагестанские братья делают меня лучше, они по-другому смотрят на мир Об этом он заявил в своем Instagram.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова опубликовал архивное видео, где его клиент проводит тренировку с российским бойцом Исламом Махачевым.

К слову, последний также является подопечным Абдель-Азиза и выступает в американском промоушене.

«Молодой Ислам Махачев, бьющий по перчаткам Хабиба. Это простое видео, но в нем очень много смысла о вере, верности и братстве. Дагестанские братья заставляют меня становиться лучше. Они по-другому смотрят мир», – подписал видео менеджер.