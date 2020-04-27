Нурмагомедов считает, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона - Советский спорт
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27 апреля 2020 13:32ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов считает, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона

Он состоится 9 мая.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о позиции россиянина по грядущему поединку двух американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

«Хабиб считает, что его следующим соперником станет Гэтжи. Да, именно так. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. При этом он не отрицает, что для Джастина это будет очень сложный поединок», – цитирует менеджера ESPN.

18 апреля Нурмагомедов должен был подраться с Фергюсоном, однако, их поединок не состоялся их-за отмены турнира.

Позже стало известно, что уроженец Дагестана не может вылететь в США из-за закрытия границ. Таким образом, его место занял Гэтжи.

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