Президент Bellator объявил о переносе боя Федора Емельяненко в России Его слова приводит MMAJunkie.

Глава промоутерской компании Bellator Скотт Кокер сообщил об изменениях в графике проведения турниров.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией вынудила лигу перенести ивент в России на более поздний срок.

«Мы хотели дебютировать в России с большого шоу, которое возглавит бой с участием Федора. Он должен был пройти осенью, но сейчас я хотел бы попросить всех фанатов набраться терпения. Думаю, до мая следующего года мы решим этот вопрос», – сказал функционер.

На данный момент в активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.