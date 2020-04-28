Тренер Емельяненко: Одинокий бегающий мальчик – это Федор. Он бегал до 6:30 утра, а остальные нет Многие бойцы считают россиянина лучшим представителем ММА.

Владимир Воронов, тренер российского бойца Bellator Федора Емельяненко, рассказал о первых шагах в карьере «последнего императора».

«У Федора было позднее физическое развитие, он раскрылся только ближе к армии.

Он постоянно бегал по утрам перед тренировками. Одинокий бегающий с утра по стадиону мальчик – это Федор Емельяненко. Он бегал до 6:30 утра, а остальные нет», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, за всю карьеру легендарный боец одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.