Тренер Гэтжи: Фергюсон – классный боец. Мне нравится его стиль 36-летний боец из Калифорнии не проигрывает с 2012 года.

Тревор Уитман, тренер бойца UFC Джастина Гэтжи, рассказал о главных целях американца, а также оценил его соперника по ближайшему поединку – Тони Фергюсона.

«Джастин не хотел выходить на коротком уведомлении, но сделал это. Сейчас ситуация выглядит иначе – он будет драться за титул, пускай и временный. Раньше он мечтал стать самым ярким бойцом, но сейчас все иначе: он просто хочет стать чемпионом.

Пару дней назад я хотел узнать, зачем ему бой с Тони и он ответил: «Я всю жизнь тренируюсь и хочу драться. Это у меня в крови». Такой шанс упускать нельзя.

Что касается Фергюсона, то это классный боец и отличный парень. Мне нравится его стиль. Он использует множество необычных приемов, поэтому и становится лучше», – цитирует специалиста ESPN.

Напомним, бой Гэтжи и Фергюсона возглавит турнир UFC 249, который состоится 9 мая.