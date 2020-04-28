Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор подерется за титул минимум через год - Советский спорт
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28 апреля 2020 13:37ММАГичунцев Артур

Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор подерется за титул минимум через год

В крайнем поединке он одолел американца Дональда Серроне. Это случилось в январе 2020 года.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент не рассматривает идею с реваншем против ирландца Конора Макгрегора.

По его словам, 31-летний уроженец Дагестана может подраться с легендарным канадцем Жоржем Сент-Пьером.

«Макгрегор получит возможность подраться за титул только через год. И это минимум. Хабиб скорее подерется с Сент-Пьером, чем с Конором.

Нет, я не пытаюсь раскручивать бои, я просто знаю, что Жорж думает по этому поводу. Посмотрим, время покажет», – цитирует менеджера MMAJunkie.

Ранее президент UFC сообщил, что Нурмагомедов подерется с победителем пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Этот бой хотят провести осенью 2020 года.

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