Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор подерется за титул минимум через год

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент не рассматривает идею с реваншем против ирландца Конора Макгрегора.
По его словам, 31-летний уроженец Дагестана может подраться с легендарным канадцем Жоржем Сент-Пьером.
«Макгрегор получит возможность подраться за титул только через год. И это минимум. Хабиб скорее подерется с Сент-Пьером, чем с Конором.
Нет, я не пытаюсь раскручивать бои, я просто знаю, что Жорж думает по этому поводу. Посмотрим, время покажет», – цитирует менеджера MMAJunkie.
Ранее президент UFC сообщил, что Нурмагомедов подерется с победителем пары Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Этот бой хотят провести осенью 2020 года.
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