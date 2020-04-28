Менеджер Хабиба: Если Абдулманап скажет драться с Конором, мы будем драться с Конором Али Абдель-Азиз назвал Нурмагомедова-старшего боссом.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, при каких условиях может состояться второй бой российского бойца против ирландца Конора Макгрегора.

«Хабиб всегда будет честен с соперниками, и никогда не перешагнет претендента номер один даже ради денежного боя, – цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie. – Если вы – первый в рейтинге, то Нурмагомедов даст вам шанс. Это я обещаю.

В то же время реванш с Конором имеет смысл в финансовом плане, ведь Хабиб может заработать 50 миллионов долларов.

Я не босс, и Хабиб не босс. Босс – отец Хабиба. То, что хочет Абдулманап – должно произойти. Если он проснется утром и скажет: «Парни, мы деремся с Конором», то мы подеремся с Конором».

Хабиб Нурмагомедов всю карьеру выступает под руководством своего отца. На данный момент он провел 28 боев в профессиональных смешанных единоборствах и одержал 28 побед.

6 октября 2018 Нурмагомедов победил Макгрегора в Лас-Вегасе, применив болевой прием в четвертом раунде.