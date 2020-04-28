Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам: Больницы переполнены, лекарств на всех не хватает

«В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает, - написал Нурмагомедов в инстаграме. - Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет... Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды... Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире».

Напомним, что в конце прошлой неделе в Махачкале был госпитализирован отец и врач Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов, которому диагностировали пневмонию. Из-за пандемии коронавируса российский чемпион был вынужен отказаться от участия в турнире UFC 249, который перенесли с 18 апреля на 8 мая. Во Флориде Хабиба в бою против Тони Фергюсона заменит Джастин Гэтжи.

Добавим, что на 28 апреля в Дагестане COVID-19 был выявлен у 1147 человек. 11 из них скончались.