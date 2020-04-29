Уайт пообещал каждому бойцу UFC по два-три боя в нынешнем году Об этом рассказал менеджер Романа Копылова.

Александр Скаредин, представляющий интересы российского бойца Романа Копылова, рассказал о том, что глава UFC Дана Уайт пообещал каждому бойцу организации участие в двух или трех поединках в нынешнем году.

«Копылов должен был выступить в конце марта в США, но турнир отменили, – рассказал Скаредин в интервью «РИА Новости». – Да, сейчас с 9 мая UFC постарается провести ряд турниров, но границы сейчас закрыты. Мы будем ждать разрешения этой ситуации. У Даны Уайта был конференц-колл с бойцами UFC, и он сказал, что UFC продолжает активно действовать, и в этом сезоне каждый боец ростера промоушена получит по 2-3 боя. Посмотрим, что будет».

Копылов подписал контракт с UFC в прошлом году, и в первом бою 9 ноября уступил американцу Карлу Роберсону в третьем раунде.

Турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида, США. Главным событием вечера станет поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи в легком весе.