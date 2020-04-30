Хабиб Нурмагомедов: К возвращению подготовимся еще лучше (фото) За всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил свою подготовку к поединку против американца Тони Фергюсона.

Напомним, бойцы должны были подраться 18 апреля на турнире UFC 249, однако, он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Позже стало известно, что ивент состоится 9 мая. 31-летний россиянин, в свою очередь, заявил, что не сможет выступить в этот день, поскольку вернулся в Дагестан и у него нет возможности прилететь в США из-за закрытия границ.

Таким образом, 36-летний Фергюсон получил в соперники американца Джастина Гэтжи.

«Это был мой лучший тренировочный лагерь. Так хорошо я давно себя не чувствовал. К возвращению подготовимся еще лучше», – написал россиянин в своем Instagram, выложив ряд фотографий.