Президент UFC: Не уверен, что бой Хабиба и Фергюсона состоится в 2020 году Об этом он заявил в рамках форума Reddit.

Глава UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Не уверен, что их бой состоится в 2020 году», – написал Уайт.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 18 апреля на турнире UFC 249, однако, он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Позже стало известно, что ивент состоится 9 мая. 31-летний россиянин, в свою очередь, заявил, что не сможет выступить в этот день, поскольку вернулся в Дагестан и у него нет возможности прилететь в США из-за закрытия границ.

Таким образом, 36-летний Фергюсон получил в соперники американца Джастина Гэтжи.