UFC опубликовал проморолик, посвященный турниру в Джексонвилле

Пресс-служба UFC выложила проморолик, посвященный турниру в Джексонвилле (штат Флорида), который состоится 9 мая.
Your OFFICIAL #UFC249 promo! 🔥— UFC (@ufc) April 28, 2020
🏆 We'll see you May 9 on ESPN+ PPV pic.twitter.com/9qppys5MTx
Отметим, что главным событием вечера станет поединок с участием двух американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Также на этом турнире выступит россиянин Алексей Олейник. Ему предстоит поединок против бывшего чемпиона организации Фабрисио Вердума.
Полный кард выглядит следующим образом:
Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи
Генри Сехудо – Доминик Круз
Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар
Грег Харди – Йорган де Кастро
Дональд Серроне – Энтони Петтис
Фабрисио Вердум – Алексей Олейник
Карла Эспраза – Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза – Юрайа Холл
Висенте Луке – Нико Прайс
Брайс Митчелл – Чарльз Роса
Райан Спэнн – Сэм Алви