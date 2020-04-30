UFC опубликовал проморолик, посвященный турниру в Джексонвилле В рамках этого ивента выступит россиянин Алексей Олейник.

Пресс-служба UFC выложила проморолик, посвященный турниру в Джексонвилле (штат Флорида), который состоится 9 мая.

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🏆 We'll see you May 9 on ESPN+ PPV pic.twitter.com/9qppys5MTx — UFC (@ufc) April 28, 2020

Отметим, что главным событием вечера станет поединок с участием двух американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Также на этом турнире выступит россиянин Алексей Олейник. Ему предстоит поединок против бывшего чемпиона организации Фабрисио Вердума.

Полный кард выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Генри Сехудо – Доминик Круз

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар

Грег Харди – Йорган де Кастро

Дональд Серроне – Энтони Петтис

Фабрисио Вердум – Алексей Олейник

Карла Эспраза – Мишель Уотерсон

Роналдо Соуза – Юрайа Холл

Висенте Луке – Нико Прайс

Брайс Митчелл – Чарльз Роса

Райан Спэнн – Сэм Алви