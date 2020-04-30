Орловский получил в соперники бывшего чемпиона PFL (фото) Об этом он заявил в своем Instagram.

Белорусский боец UFC Андрей Орловский вернется в октагон 13 мая. В этот день ему предстоит поединок против бразильца Филипа Линса.

Их поединок пройдет в рамках турнира, который состоится 13 мая в Джексонвилле (Флорида, США).

«В очередной раз я оказался прав. Дана Уайт и компания работают не покладая рук. Ухожу в режим тишины», – добавил Орловский.

Напомним, за всю карьеру в ММА 41-летний уроженец Бобруйска одержал 28 побед и потерпел 19 поражений.

34-летний Линс – экс-чемпион PFL. В его активе 14 побед и три поражения.