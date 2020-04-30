Ян показал, как готовится к поединку с Мораесом (видео) Встреча состоится в июне и пройдет в США.

Российский боец UFC Петр Ян, находящийся в Таиланде, опубликовал несколько видео с тренировочного лагеря.

Напомним, в эти дни уроженец Красноярского края готовится к поединку против бразильца Марлона Мораеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan) 29 Апр 2020 в 5:54 PDT

«Все по старой схеме: грузики, маска, музыка и прыгаем! Так начинается моё утро. После пяти раундов ударной работы с Джоном Хатчинсоном», – написал россиянин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan) 29 Апр 2020 в 9:11 PDT

В крайнем поединке россиянин одолел американца Юрайю Фейбера, а Мораес победил соотечественника Жозе Алду.

Добавим, что бразилец занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC, а Ян – четвертое.