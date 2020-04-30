Олег Тактаров: Макгрегор никогда не победит Хабиба Их поединок состоялся осенью 2018 года и завершился победой россиянина.

Ветеран ММА Олег Тактаров высказался о возможном реванше чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

«Конор Хабиба не победит. Он сам должен это понимать. Макгрегор никогда его не победит. Это должен сделать кто-то другой», – сказал Тактаров в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

Ранее сообщалось, что UFC готов организовать ответный поединок, однако, 31-летний уроженец Дагестана не рассматривает этот вариант и хочет подраться с американцем Тони Фергюсоном, а также канадцем Жоржем Сент-Пьером.