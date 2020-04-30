Президент UFC Уайт хочет организовать реванш Нурмагомедова и Макгрегора Хабиб победил Конора в октябре 2018 года.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Какой бы реванш я хотел организовать? Я бы назвал бой Конора с Хабибом. Конор очень хочет получить этот реванш. Я бы и сам был бы рад увидеть этот бой», – заявил Уайт, отвечая на вопросы поклонников ММА на портале reddit.com.

6 октября 2018 года россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в Лас-Вегасе, применив болевой прием в четвертом раунде.