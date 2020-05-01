Фергюсон и Гэтжи ответят на вопросы журналистов 7 мая Об этом сообщает пресс-служба лиги.

UFC намерен провести пресс-конференцию, посвященную главному поединку турнира UFC 249 между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 11:16 PDT

Отмечается, что встреча с представителями СМИ пройдет 7 мая в рамках онлайн-беседы. Такое решение принято в целях безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, турнир состоится 9 мая и пройдет в Джексонвилле (штат Флорида). В рамках этого ивента выступит россиянин Алексей Олейник.

Полный кард выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Генри Сехудо – Доминик Круз

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар

Грег Харди – Йорган де Кастро

Дональд Серроне – Энтони Петтис

Фабрисио Вердум – Алексей Олейник

Карла Эспраза – Мишель Уотерсон

Роналдо Соуза – Юрайа Холл

Висенте Луке – Нико Прайс

Брайс Митчелл – Чарльз Роса

Райан Спэнн – Сэм Алви