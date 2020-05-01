Фергюсон и Гэтжи ответят на вопросы журналистов 7 мая

UFC намерен провести пресс-конференцию, посвященную главному поединку турнира UFC 249 между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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Отмечается, что встреча с представителями СМИ пройдет 7 мая в рамках онлайн-беседы. Такое решение принято в целях безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, турнир состоится 9 мая и пройдет в Джексонвилле (штат Флорида). В рамках этого ивента выступит россиянин Алексей Олейник.
Полный кард выглядит следующим образом:
Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи
Генри Сехудо – Доминик Круз
Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар
Грег Харди – Йорган де Кастро
Дональд Серроне – Энтони Петтис
Фабрисио Вердум – Алексей Олейник
Карла Эспраза – Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза – Юрайа Холл
Висенте Луке – Нико Прайс
Брайс Митчелл – Чарльз Роса
Райан Спэнн – Сэм Алви