Макгрегор доставил медикаменты в детскую больницу (фото) Ранее сообщалось, что спортсмен выделил 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оказал помощь детской больнице Дублина.

Спортсмен приобрел медикаменты и лично доставил их медучреждение, о чем сообщил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 30 Апр 2020 в 2:20 PDT

Добавим, что в конце прошлого месяца боец закупил для больниц своей страны 20 тысяч защитных масок, а также 1200 козырьков и перчаток.