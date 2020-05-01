Кузнецов – Хабибу: Ты мог одним высказыванием уничтожить меня, но не сделал этого Ранее Кузнецов записал песню, где обвинил Нурмагомедова в лицемерии.

Боец ММА Дмитрий Кузнецов опубликовал очередное обращение к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Стоит отметить, что после выхода музыкальной композиции на Кузнецова совершили нападение.

«Что бы я не опубликовал – реакции ноль. Вы слепцы или глупцы, – не хотите увидеть, не хотите услышать. А ваш идол молчит и наблюдает, как вы опускаетесь все ниже и ниже.

Хабиб, ты мог одним высказыванием уничтожить меня и показать пример мудрого человека, сказав своим фанатам, что не стоит обращать внимания на недостойного человека и опускаться до его уровня, ведь нужно быть выше таких как я и благороднее, не так ли? Но эту возможность ты не использовал.

Всех понимающих прошу не вступать в полемику с людьми, ничего не имеющими общего с моралью. Благодарю всех за поддержку, а также за предложения помочь с ремонтом машины, но я не в праве просить ее у вас в такое не легкое время. Многие готовы приехать помочь в случае очередных нападок, но подвергать опасности я вас не хочу. Поверьте мне, что и один в поле воин, когда за ним правда», – написал Кузнецов в своем Instagram.