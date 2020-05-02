Глава UFC назвал самый любимый нокаут в истории ММА (видео) Функционер ответил на вопросы болельщиков в рамках форума Reddit.

Американец Хорхе Масвидаль нокаутировал австралийца Бена Аскрена на турнире UFC 239, который состоялся в июле 2019 года.

Этот нокаут стал самым любимым в истории ММА для президента организации Даны Уайта.

«Многие решат, что я так говорю, потому что не люблю Аскрена. Нет, я уважаю этого парня и нормально отношусь к нему. Просто очень трудно выбрать другой нокаут, когда есть тот, который случился в его бою с Масвидалем», – ответил Уайт на форуме Reddit.