Мария Агапова: Последние дни перед подписанием контракта с UFC были близки к полному безумию Казахстанский боец Мария Агапова рассказала об эмоциях в момент подписания контракта с UFC.

«Последние дни перед подписанием контракта были близки к полному безумию. У меня оставалось мало денег, не было еды. Я рисовала картины до утра. Мало спала. Много работала. У меня «ехала крыша». Я не контролировала свои эмоции, то плакала, то смеялась. Одним словом – жесть. Почти сошла с ума.

Через пару дней мне говорят: «Ты будешь драться в UFC». Я сначала не поверила. Позже ко мне пришел менеджер, и мы подписали контракт. Я до этого выплакала все слезы. Был жуткий стресс. Я подписала контракт, и словно по щелчку все изменилось в один день. Я не расплакалась только потому, что за последние десять дней у меня не осталось эмоций», - рассказала Агапова.