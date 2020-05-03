Мария Агапова: Если людям интересен бой Фергюсона и Нурмагомедова, Уайт его обязательно организует Казахстанский боец Мария Агапова поделилась мыслями о поединке Алексея Олейника с Фабрисио Вердумом.

– Алексей – супермужик. Мотиватор номер один. Даже сегодня мы с ним разговаривали на тренировке. Благодаря дяде Леше понимаешь, что нет ничего невозможного. Ему 42 года. Он до сих пор дерется, хотя у него было столько травм! Конечно, Алексей фаворит в этом бою. Я буду болеть за него.

– Главным боем планировалась встреча Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Пятый раз подряд все слетело. Они когда-нибудь встретятся?

– Если людям интересен этот бой, Дана Уайт его обязательно сделает. Он любит деньги. Он дает то, что интересно зрителям. И если на то пошло, он проведет шестой, седьмой и девятый бои, - рассказала Агапова.