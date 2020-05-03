Михаил Кокляев: Деньги, которые я заработал за бой с Емельяненко, уже закончились Пауэрлифтер рассказал о финансовых проблемах.

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал о своих денежных трудностях, которые у него возникли из-за пандемии коронавируса.

«Есть ли у меня финансовая подушка на самоизоляции? Приходилось что-то откладывать, – рассказал Кокляев в интервью Youtube-каналу People News. – Были планы сменить автомобиль, но деньги, которые я заработал за бой с Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась – мы успели приобрести недвижимость. Раньше жили в съемной квартире. И до сих пор проживаем, кстати, потому что документы на собственность нам еще не пришли. Небольшая квартирка, 75 квадратных метров, забрала призовые деньги с боя с Александром и то, что я успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Цены сейчас очень кусачие, недвижимость дорогая.

Но небольшая финансовая подушечка у меня осталась. До лучших времен, надеюсь, хватит. Думаю, до осени мы еще сможем продержаться без каких-то излишеств. Понятно, что сменить автомобиль уже не удастся. Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощутили какой-то крайней нужды. Если надо будет, то я пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды».

41-летний стронгмен Кокляев, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, 29 ноября прошлого года сразился на ринге с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Для обоих это был дебют в боксе, но уже в первом раунде Емельяненко отправил Кокляева в нокаут. Бой продлился всего лишь 167 секунд.