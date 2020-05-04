Экс-чемпион АСА Балаев: Наступающие времена напоминают 90-е Ранее в стране были приостановлены все спортивные мероприятия. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Бывший чемпион АСА в полулегком весе Марат Балаев высказался о текущей ситуации в стране.

«Наступающие времена напоминают 90-е. Но мы должны быть сильными! Рано или поздно наступит белая полоса. И очень важно, как достойно мы перенесем черную полосу жизни.

Главное, мне кажется, не сдаваться и быть предприимчивым и настойчивым. Все будет хорошо, главное не сдаваться и верить в себя!» – написал боец в своем Instagram.

Добавим, что на сегодняшний день в России от коронавируса скончались 1280 человек.