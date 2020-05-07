Джигурда вызвал Емельяненко на бой Актеру и певцу 59 лет.

На своей странице в инстаграме актер и музыкант Никита Джигурда вызвал на поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко.

Ранее 38-летний спортсмен высмеял идею боя на ринге с участием 59-летнего Джигурды и 56-летнего телеведущего Владимира Соловьева.

«Это не хайп и не договоренность ради пиара, – написал Джигурда. – Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них!

Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными изданиями. Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличие от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь».