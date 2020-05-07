Александр Шлеменко: Тайсону выгоднее подраться с бойцами ММА - Советский спорт
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07 мая 2020 14:42ММАШарафудинов Виктор

Александр Шлеменко: Тайсону выгоднее подраться с бойцами ММА

Бывший чемпион Bellator оценил шансы коллег в бою против знаменитого боксера.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал свое мнение по поводу гипотетического проведения боя Майка Тайсона против Сергея Харитонова или Александра Емельяненко

«Майк сейчас далеко не тот, что раньше, – рассказал Шлеменко в интерью RT. – Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остается опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого летчика» из бокса и спокойно его избивать».

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о намерении провести несколько благотворительных боев в 53 года.

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