Александр Шлеменко: Тайсону выгоднее подраться с бойцами ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал свое мнение по поводу гипотетического проведения боя Майка Тайсона против Сергея Харитонова или Александра Емельяненко
«Майк сейчас далеко не тот, что раньше, – рассказал Шлеменко в интерью RT. – Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остается опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого летчика» из бокса и спокойно его избивать».
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о намерении провести несколько благотворительных боев в 53 года.
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав «Овечкин сказал: Не переживай, мы все сделаем». Илья Самсонов – о выступлениях за «Вашингтон» Голкипер «Вашингтона» – о жизни в столице США, соперничестве с Холтби и помощи Овечкина с Ковальчуком. 04.05.2020 21:30 Хоккей Дехтярев Владимир …И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд Анонимный опрос игроков КХЛ на тему «Тренер, у которого хотелось бы играть» выявил безоговорочного победителя – Олега Знарка, ныне возглавляющего «Спартак». Обозреватель «Советского спорта» развил тему. 07.05.2020 11:26 Хоккей Домрачев Владислав «В 2006-м «Локо» уже менял главного тренера за 8 туров до конца. Закончилось плохо для всех» Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, рассуждая о возможной отставке Семина, вспомнил, как 14 лет Муслина в похожей ситуации сменил Долматов. 06.05.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия «Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20. 06.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия