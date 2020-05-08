Нурмагомедов считает, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок двух американцев – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
«Джастин нокаутирует Фергюсона. Хабиб в этом уверен. По его словам, это случится во втором или третьем раунде. Хабиб никогда не ошибается с прогнозами. Он видит то, чего другие просто не замечают», – сказал менеджер Нурмагомедова, чьи слова приводит ESPN GB.
Напомним, Фергюсон и Гэтжи сразятся 10 мая на турнире UFC 249. Их поединок станет главным событием вечера.
Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе в поединке с Дастином Порье.
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