Нурмагомедов считает, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона Об этом заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок двух американцев – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

«Джастин нокаутирует Фергюсона. Хабиб в этом уверен. По его словам, это случится во втором или третьем раунде. Хабиб никогда не ошибается с прогнозами. Он видит то, чего другие просто не замечают», – сказал менеджер Нурмагомедова, чьи слова приводит ESPN GB.

Напомним, Фергюсон и Гэтжи сразятся 10 мая на турнире UFC 249. Их поединок станет главным событием вечера.

Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе в поединке с Дастином Порье.