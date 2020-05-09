Тренер ММА из Санкт-Петербурга подрался с продавщицей, попросившей его надеть маску (видео)

Мастера смешанных единоборств в магазине попросили надеть защитную маску против коронавируса. Рядом с ним находилась его подруга, которая, как и он, отказалась выполнять требования. Завязалась драка, в результате которой продавщица Гузель Окорокова получила повреждения лица, живота и ног.
Сейчас женщина находится дома на больничном. Она написала заявление в полицию. Уже известно, что нарушитель прибыл в Крым из Санкт-Петербурга, где работает тренером ММА. Владельцы магазина, на основе записей видеокамер, собираются привлечь к ответственности не только бойца, но и его спутницу, которая, по свидетельству очевидцев, выступила в качестве провокатора конфликта.
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