Генри Сехудо: Я пожертвовал всей своей жизнью, чтобы добраться туда, где нахожусь сегодня Чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо объяснил, почему решил завершить карьеру.

- Я доволен своей карьерой. Я сделал достаточно в спорте. Хочу уйти и наслаждаться. Мне 33 года. У меня появилась девушка. В конце концов я хочу создать семью. С тех пор, как мне исполнилось 11 лет, я пожертвовал всей своей жизнью, чтобы добраться туда, где нахожусь сегодня. Я не позволю никому забрать это у меня, поэтому я ухожу, - цитирует Сехудо MMA Fighting.

Напомним, что на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После этого он заявил о завершении карьеры.