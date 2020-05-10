Олег Тактаров: Не сомневаюсь в том, что Ян будет чемпионом Чемпионский пояс UFC в легчайшем весе станет вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо.

Бывший боец ММА и актер Олег Тактаров прокомментировал заявление чемпионка UFC в легчайшем весе Генри Сехудо о завершении карьеры, а также выразил уверенность в том, что в будущем обладателем титула станет россиянин Петр Ян.

«Сехудо сегодня закончил карьеру, видимо, наелся, – цитирует Тактарова ТАСС. – Так бывает – наелся и все, ничего тебя больше не мотивирует – ни деньги, ни желание, чемпионом ты был, этот этап жизни прошел и закончил. Он очень красиво ушел, многим нашим бойцам надо это воспринять как памятку, как надо уходить. У Петра Яна теперь открыта дорога на пьедестал.

Не сомневаюсь в том, что Ян будет чемпионом, но ему будет тяжело там задержаться, появится неожиданно очень много соблазнов. Совсем недавно на него народ реагировал совсем не так, как сейчас, а потом могут начать сбивать, ведь когда все поют, какой ты великий, это очень страшно. Человек, который этого не видел, в какой-то момент может поддаться этим соблазнам. А так у него такая дорожка, что можно вынести и не одну категорию».

На турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После этого 33-летний американец заявил о завершении карьеры.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.