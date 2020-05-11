Тони Фергюсон – о поражении от Гэтжи: Это просто был не мой вечер Американец написал сообщение в инстаграме.

Тони Фергюсон на своей странице в популярной социальной сети прокомментировал своей поединок против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

«Кодекс Бусидо. Вернули спорт мирового класса. Путь воина. Победа или поражение – всегда веди себя как чемпион. Это просто был не мой вечер. Поздравляю Джастина Гэтжи с отличным боем», – написал Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон уступил Гэтжи в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. Поединок был остановлен судьями досрочно в пятом раунде. Тони был доставлен в больницу.