Тони Фергюсон – о поражении от Гэтжи: Это просто был не мой вечер - Советский спорт
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11 мая 2020 00:01ММАШарафудинов Виктор

Тони Фергюсон – о поражении от Гэтжи: Это просто был не мой вечер

Американец написал сообщение в инстаграме.

Тони Фергюсон на своей странице в популярной социальной сети прокомментировал своей поединок против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

«Кодекс Бусидо. Вернули спорт мирового класса. Путь воина. Победа или поражение – всегда веди себя как чемпион. Это просто был не мой вечер. Поздравляю Джастина Гэтжи с отличным боем», – написал Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон уступил Гэтжи в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. Поединок был остановлен судьями досрочно в пятом раунде. Тони был доставлен в больницу.

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