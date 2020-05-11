Гаджиев – о UFC 249: Уайт сделал это блестяще. Есть мысль повторить подобное в России Турнир прошел в Джексонвилле (штат Флорида).

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высоко оценил работу руководства UFC по организации турнира, который состоялся 10 мая.

Отметим, что в рамках этого ивента выступил россиянин Алексей Олейник. Он победил решением судей экс-чемпиона промоушена Фабрисио Вердума.

«Дана Уайт сделал столько, сколько можно сделать в нынешней ситуации, и сделал это блестяще. Конечно, есть мысль повторить подобное в России. Более того, когда эпидемиологическая ситуация не была такой тяжелой, мы думали провести у нас турнир без зрителей.

В начале апреля ситуация резко ухудшилась, и сейчас не то что турниры проводить, люди просто перестали из дома выходить. Уайт использовал местность, где эпидемия не свирепствует. UFC принял множество профилактических мер, и у них все получилось. Главное, чтобы по итогам турнира не было заболевших. А мы надеемся, что к концу мая ситуация нормализуется и к июню-июлю мы сможем проводить полноценные турниры. Если нет, то обязательно сделаем нечто подобное тому, что вы увидели сегодня утром по телевизору», – цитируют Гаджиева «Известия».