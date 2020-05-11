Василий Шестаков: Хабибу вообще все равно, с кем биться. Он силен как в стойке, так и в партере На сегодняшний день россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков считает, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов справится как с Тони Фергюсоном, так и с Джастином Гэтжи.

«Мне кажется, Хабибу вообще все равно, с кем биться. Он силен как в стойке, так и в партере, так что не особо важно, кто стал его следующим соперником.

Думаю, что с одним, что с другим Нурмагомедов дрался бы с одинаковым успехом. Уверен, что пока у Хабиба есть силы и здоровье, он точно никому не проиграет. Да, придется немного по-другому подготовиться к Гэтжи, но в итоговой победе россиянина я не сомневаюсь», – цитируют Шестакова «Известия».

Напомним, 18 апреля 31-летний Нурмагомедов должен был подраться с Фергюсоном, однако, он не смог вылететь в США из-за закрытия границ, после чего UFC назначил на его место Гэтжи.

Их поединок состоялся накануне, 10 мая и завершился техническим нокаутом Фергюсона. Таким образом, Гэтжи выиграл временный пояс и стал следующим соперником россиянина.