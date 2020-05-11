Александр Шлеменко: Фергюсон просто рискнул и не смог реализоваться - Советский спорт
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11 мая 2020 12:38ММАГичунцев Артур

Александр Шлеменко: Фергюсон просто рискнул и не смог реализоваться

36-летний американец потерпел первое поражение впервые с 2012 года.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном.

«Не удивлен такому исходу. Я на сто процентов был уверен, что бой закончится досрочно. Вопрос был в том, кто его закончит.

Фергюсон дважды согнал вес, плюс он готовился на совершенно противоположного бойца – Хабиба. Мне кажется, что Фергюсон просто рискнул и не смог реализоваться. Мне было видно, что у него были проблемы чисто тактического плана, но не скажу, что он испытывал проблемы с физикой.

Я не расстроен, что не будет боя Фергюсона и Хабиба. Зато мы увидим поединок Нурмагомедова с Гэтжи», – цитирует Шлеменко агентство «Р-Спорт».

Напомним, 18 апреля чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен был подраться с Фергюсоном, однако, он не смог вылететь в США из-за закрытия границ, после чего UFC назначил на его место Гэтжи.

Их поединок состоялся накануне, 10 мая и завершился техническим нокаутом Фергюсона. Таким образом, Гэтжи выиграл временный пояс и стал следующим соперником россиянина.

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