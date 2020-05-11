Олег Тактаров: Победная серия Фергюсона закончилась из-за его возраста 36-летний американец не знал поражений с 2012 года.

Ветеран ММА Олег Тактаров дал комментарий после победы американца Джастина Гэтжи над первым номером легкого веса Тони Фергюсоном.

Напомним, их бой возглавил турнир UFC 249. Гэтжи одолел соперника техническим нокаутом и стал временным чемпионом лиги.

«Гэтжи был собран, молодец. Фергюсон не нашел к нему подхода и сам по себе был еще не готов. Такое бывает после определенного возраста, человек ломается, ломается метаболизм, психика, что-то случается. Если раньше он мог выдать победную серию, то в этот раз она закончилась, возможно, из-за его возраста.

Этот стиль боя, когда ты пластичный, неординарный, работает тогда, когда чуйка на высочайшем уровне, а с каждым годом она будет снижаться.

Люди, которые умеют бороться в партере, могут выступать долго. Например, Олейник и Вердум сегодня выступали почти на равных, обоим по 40 лет, но есть партер. Стойка – это такая штука, что скорость с возрастом уходит, чуйка уходит еще быстрее, и случается такое, что мы увидели», – цитирует Тактарова ТАСС.