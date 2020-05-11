Нурмагомедов опубликовал фотографию молодого отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как его отец – Абдулманап Нурмагомедов выглядел в молодости.
На своей странице в Instagram 31-летний уроженец Дагестана выложил фото, где Нурмагомедов-старший сидит со своим братом – Нуриком Нурмагомедовым.
Напомним, всю карьеру Хабиб выступает под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед.
Ранее он заявил, что готов провести следующий поединок в июле этого года. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.
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