Фергюсон потерял первое место в рейтинге UFC, Олейник вошел в топ-10

В воскресенье, 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся турнир UFC 249.
Главным событием вечера стал бой двух американцев – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Последний одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом промоушена.
Таким образом, он занял первую строчку в рейтинге легкого веса, а Фергюсон, не знавший поражений с 2012 года, опустился на вторую позицию.
Добавим, что россиянин Алексей Олейник победил по решению судей экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердума и поднялся на две позиции. Он вошел в десятку лучших бойцов своего дивизиона.
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