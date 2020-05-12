Фергюсон потерял первое место в рейтинге UFC, Олейник вошел в топ-10

В воскресенье, 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся турнир UFC 249.

Главным событием вечера стал бой двух американцев – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Последний одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом промоушена.

Таким образом, он занял первую строчку в рейтинге легкого веса, а Фергюсон, не знавший поражений с 2012 года, опустился на вторую позицию.

Добавим, что россиянин Алексей Олейник победил по решению судей экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердума и поднялся на две позиции. Он вошел в десятку лучших бойцов своего дивизиона.