Олейник опроверг информацию об отстранении на полгода 42-летний боец на турнире UFC 249 победил бразильца Вердума.

Российский тяжеловес Алексей Олейник опроверг информацию о том, что Атлетическая комиссия штата Флорида рекомендовала отстранить его от выступлений в смешанных единоборствах на ближайшие полгода из-за трещины в ребре.

«Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение», – рассказал Олейник в интервью ТАСС.

9 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Всего в активе Алексея 59 побед, 13 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах.