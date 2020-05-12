Дана Уайт: Ожидаю, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится этим летом Поединок собираются провести на частном острове.

Глава UFC Дана Уайт, что бой между чемпионов UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может состояться летом на частном острове в рамках проекта Fight Island.

«Я ожидаю, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится этим летом, – цитирует Уайта MMA Fighting. – Я не знаю, будет ли он в рамках первого турнира на Fight Island, но он пройдет там, если только каким-то чудом мир не вернется к привычной жизни быстрее, чем я думаю».

Напомним, что 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона техническом нокаутом в пятом раунде. Изначально на турнире UFC 249, проведение которого планировали в апреле в Нью-Йорке, с Фергюсоном должен был сразиться россиянин Нурмагомедов.