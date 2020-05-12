Хабиб опубликовал фото с тренировки: Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего Нурмагомедову предстоит защита титула в бою против Джастина Гэтжи.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал свежее фото с тренировки на своей странице в инстаграме.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь», – написал российский боец смешанных единоборств.

Нурмагомедову предстоит защита титула в поединке против Джастина Гэтжи. По словам президента UFC Даны Уайта, этот поединок может состояться уже летом на частном острове.