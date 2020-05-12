Хабиб опубликовал фото с тренировки: Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего - Советский спорт
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12 мая 2020 22:11ММАШарафудинов Виктор

Хабиб опубликовал фото с тренировки: Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего

Нурмагомедову предстоит защита титула в бою против Джастина Гэтжи.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал свежее фото с тренировки на своей странице в инстаграме.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь», – написал российский боец смешанных единоборств.

Нурмагомедову предстоит защита титула в поединке против Джастина Гэтжи. По словам президента UFC Даны Уайта, этот поединок может состояться уже летом на частном острове.

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Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь. @bukaboxing

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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