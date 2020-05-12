Хабиб опубликовал фото с тренировки: Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал свежее фото с тренировки на своей странице в инстаграме.
«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь», – написал российский боец смешанных единоборств.
Нурмагомедову предстоит защита титула в поединке против Джастина Гэтжи. По словам президента UFC Даны Уайта, этот поединок может состояться уже летом на частном острове.
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:00 ММА Усачев Владислав «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» отказались от футболистов на четверть миллиарда евро Финансовый кризис, вызванный коронавирусом, заставляет суперклубы меньше тратить и рассчитывать на обмены. Представляем обзор трансферных слухов. 12.05.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем Иногда они возвращаются. Краткий справочник по рестарту футбольных чемпионатов в Европе Футбольная жизнь в Старом Свете постепенно оживает. Мы собрали последнюю информацию о планах лиг по возобновлению своих турниров. 11.05.2020 21:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Когда Буффон был молодым, а Уткин призывал платить налоги 21 год назад в «Лужниках» состоялся финал Кубка УЕФА – первый по-настоящему большой международный футбольный матч в истории России.
12.05.2020 17:00 Футбол Безъязычный Алексей «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег