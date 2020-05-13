Дана Уайт: Хабиб отказался драться с Гэтжи летом

«Хабиб сказал, что будет готов только в сентябре, - цитирует Уайта Sportsnet. - Да, я помню, что до этого говорил о планах провести бой Нурмагомедов - Гэтжи летом. Из предыдущего обмена сообщения с Хабибом мне казалось, что он будет готов. Но теперь он говорит про сентябрь... Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что сообщения между странами полностью не восстановятся. Так что бой наверняка, как мы и планировали, состоится на Бойцовском острове. Где именно, пока сказать не готов».

Напомним, что американец Джастин Гэтжи на недавнем UFC 249 в Джексонвилле одержал сенсационную победу над Тони Фергюсоном и завоевал пояс временного чемпиона в легком весе. Сразу после поединка он заявил о намерении биться за «полноценный» титул с Нурмагомедовым, который, в свою очередь, пропустил UFC 249 из-за пандемии коронавируса, не позволившей россиянину покинуть Россию.

Позже Уайт заявил о том, что титульный бой Хабиба с Гэтжи, скорее всего, состоится летом. Но теперь планы, видимо, придется корректировать.