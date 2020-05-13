Тренер Фергюсона: Гэтжи убьет Хабиба в стойке - Советский спорт
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13 мая 2020 18:15ММАШарафудинов Виктор

Тренер Фергюсона: Гэтжи убьет Хабиба в стойке

Рашад Холлоуэй сделал прогноз на бой за чемпионский титул UFC в легком весе.

Тренер американского бойца Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй поделился своим мнением о том, как может сложиться поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Конором Макгрегором, – цитирует тренера Фергюсона AllBoxing.ru – Но Джастин Гэтжи просто на ином уровне по части ударных навыков. Он хорошо боксирует. Те бойцы, кто уделает особое внимание боксу, особо выделяются в стойке.

Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. А это сильно ограничивает шансы на тейкдаун. Но в то же время Хабиб проделывает невероятную работу по переводу в партер.

В стойке Джастин его убьет. Но в партере Джастин не представляет угроз Хабибу, поэтому в общем я даю им шансы 50 на 50».

Напомним, что 9 мая в Джексонвилле Гэтжи выиграл поединок против Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.

Глава UFC Дана Уайт обещал организовать поединок между действующим чемпионом в легком весе Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Гэтжи.

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