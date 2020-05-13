Источник: Отец Хабиба Нурмагомедова болен коронавирусом

Напомним, что в конце апреля отца и тренера чемпиона UFC в легком весе госпитализировали в Дагестане с диагнозом «пневмония». Тест на коронавирус тогда дал отрицательный результат, однако состояние Абдулманапа Нурмагомедова продолжало оставаться тяжелым. 3 мая его доставили в Москву, где сделали повторный анализ на COVID-19, и он уже оказался положительным.

Ранее сегодня российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.

«Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа, – рассказал Махачев в эфире инстаграма Bukaboxing. – Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас, да. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане еще был. Уже говорил, что все в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии».